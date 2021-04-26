Зеленский прогнозирует вспышку коронавируса в Украине после Пасхи

Он считает скопление людей большой проблемой

Он считает скопление людей большой проблемой

Офис президента

Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей обратиться к верующим по соблюдению противоэпидемических мероприятий во время посещения храмов.

Об этом он заявил во время брифинга о вручении лицензии на эксплуатацию ядерной установки "ХОЯТ-2" (хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа) в Чернобыле, пишет RegioNews.

"Мы сейчас видели кадры, где очень много людей, где очереди в церкви стоят-мне кажется, что через COVID-19 у нас может быть еще одна волна. Вот где есть проблема", - сказал Зеленский.

Он добавил, что на месте глав церквей обратился еще раз до всех людей и сказал им, чтобы все же они помнили, что вера очень важна, но она важна для живых, прежде всего.

Ранее сообщалось, что на Пасху в некоторых регионах запретят праздничные богослужения.