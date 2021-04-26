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26 апреля 2021, 16:59 100

Зеленский прогнозирует вспышку коронавируса в Украине после Пасхи

26 апреля 2021, 16:59 100
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Он считает скопление людей большой проблемой
Он считает скопление людей большой проблемой
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей обратиться к верующим по соблюдению противоэпидемических мероприятий во время посещения храмов.

Об этом он заявил во время брифинга о вручении лицензии на эксплуатацию ядерной установки "ХОЯТ-2" (хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа) в Чернобыле, пишет RegioNews.

"Мы сейчас видели кадры, где очень много людей, где очереди в церкви стоят-мне кажется, что через COVID-19 у нас может быть еще одна волна. Вот где есть проблема", - сказал Зеленский.

Он добавил, что на месте глав церквей обратился еще раз до всех людей и сказал им, чтобы все же они помнили, что вера очень важна, но она важна для живых, прежде всего.

Ранее сообщалось, что на Пасху в некоторых регионах запретят праздничные богослужения.

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