"Слуги народу" почали збір підписів за призначення міністром енергетики Галущенка
Галущенко раніше працював в "Енергоатомі"
Галущенко раніше працював в "Енергоатомі"
Фракція "Слуга народу" почала збір підписів за призначення віцепрезидента "Енергоатому" Германа Галущенка міністром енергетики.
Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук, пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми зараз збираємо підписи для подання від фракції стосовно кандидатури Германа Галущенка", - сказала Кравчук.
Вона додала, що спочатку має бути подання від фракції, потім його вносить у Верховну Раду прем'єр-міністр, його розглядає профільний комітет, і вже після цього подання може вноситися до зали парламенту.
Нагадаємо, цього тижня Рада збереться на два позачергові засідання.
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