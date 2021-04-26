"Слуги народу" почали збір підписів за призначення міністром енергетики Галущенка

Галущенко раніше працював в "Енергоатомі"

Галущенко раніше працював в "Енергоатомі"

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Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук, пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз збираємо підписи для подання від фракції стосовно кандидатури Германа Галущенка", - сказала Кравчук.

Вона додала, що спочатку має бути подання від фракції, потім його вносить у Верховну Раду прем'єр-міністр, його розглядає профільний комітет, і вже після цього подання може вноситися до зали парламенту.

Нагадаємо, цього тижня Рада збереться на два позачергові засідання.