"Слуги народа" начали сбор подписей за назначение министром энергетики Галущенка

Галущенко ранее работал в " Энергоатоме"

Галущенко ранее работал в " Энергоатоме"

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Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас собираем подписи для представления от фракции относительно кандидатуры Германа Галущенка", - сказала Кравчук.

Она добавила, что сначала должно быть представление от фракции, потом его вносит в Верховную Раду премьер-министр, его рассматривает профильный комитет, и уже после этого представление может вноситься в зал парламента.

Напомним, на этой неделе Рада соберется на два внеочередных заседания.