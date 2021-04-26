"Слуги народа" начали сбор подписей за назначение министром энергетики Галущенка
Галущенко ранее работал в " Энергоатоме"
Галущенко ранее работал в " Энергоатоме"
Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за назначение вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенка министром энергетики.
Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы сейчас собираем подписи для представления от фракции относительно кандидатуры Германа Галущенка", - сказала Кравчук.
Она добавила, что сначала должно быть представление от фракции, потом его вносит в Верховную Раду премьер-министр, его рассматривает профильный комитет, и уже после этого представление может вноситься в зал парламента.
Напомним, на этой неделе Рада соберется на два внеочередных заседания.
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