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26 апреля 2021, 11:59 81

"Слуги народа" начали сбор подписей за назначение министром энергетики Галущенка

26 апреля 2021, 11:59 81
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Галущенко ранее работал в " Энергоатоме"
Галущенко ранее работал в " Энергоатоме"
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Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за назначение вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенка министром энергетики.

Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас собираем подписи для представления от фракции относительно кандидатуры Германа Галущенка", - сказала Кравчук.

Она добавила, что сначала должно быть представление от фракции, потом его вносит в Верховную Раду премьер-министр, его рассматривает профильный комитет, и уже после этого представление может вноситься в зал парламента.

Напомним, на этой неделе Рада соберется на два внеочередных заседания.

Украина министр Слуга народа нардеп парламент

 
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