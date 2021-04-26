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26 квітня 2021, 12:00 37

Рада збереться на два позачергові засідання - Разумков

26 квітня 2021, 12:00 37
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На засіданнях планують розглянути 14 питань
На засіданнях планують розглянути 14 питань
Фото: з відкритих джерел
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Спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що крім чергових, завтра мають відбутися два позачергові засідання.

Про це Разумков розповів у ході засідання погоджувальної ради, передає RegioNews.

Є дві ініціативи, впевнений, що завтра вони будуть оформлені в позачергові засідання. І ми проведемо після пленарних засідань ще два засідання кількістю питань 14", - заявив він.

Він додав, що можуть бути також додаткові ініціативи щодо позачергових засідань та закликав формувати порядок денний позачергових відповідно до потреб суспільства.

Зазначається, що на одному з позачергових мають розглянути кандидатуру нового очільника Міністерства енергетики.

Як повідомлялося, стало відомо, коли Рада може провести нові позачергові засідання. На одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.

ВР спікер засідання Дмитро Разумков парламент

 
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