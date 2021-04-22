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22 апреля 2021, 19:01 295

Не маргиналы из "Нацкорпуса", а жители города решают, кто "Почетный харьковчанин", - Добкин

22 апреля 2021, 19:01 295
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По его словам, харьковчане сами разберутся с оценками
По его словам, харьковчане сами разберутся с оценками
Фото: из открытых источников
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Звание Почетного харьковчанина нельзя просто так "отжать", благодаря связям в полиции и горсовете.

Об этом на своем канале в "Телеграмм" написал городской голова Харькова (2006-2010) и глава Харьковской ОГА (2010-2014) Михаил Добкин, комментируя инициативу "Нацкорпуса" лишить его звания "Почетный харьковчанин".

Звание Почетного харьковчанина - не киоск, который можно отжать, козыряя "крышей" в полиции или горсовете. Тем, кого сегодня используют в борьбе со мной, нужно попробовать это понять", - в частности, написал Добкин.

По его словам, "харьковчане сами разберутся с оценками. Уж точно без подсказок маргиналов, националистов, которые по заказу обслуживают властьимущих".

Поэтому время все расставит на свои места - кому и с каким статусом быть, кто и что реально сделал для Харькова и Слобожанщины, а кто "доит" национальную идею для политических бонусов", - заявил Добкин.

Напомним, ранее сообщалось, что "Национальный корпус" в Харькове хочет, чтобы на 4-й сессии городского совета 21 апреля рассмотрели вопрос лишения Михаила Добкина звания "Почетный харьковчанин".

Звание "Почетного харьковчанина" Михаил Добкин получил за свои достижения на посту головы Харькова в 2006-2010 годах. Эту награду ему вручил в августе 2013 года мэр Харькова Геннадий Кернес. В то время Добкин занимал пост председателя Харьковской ОГА. В то же время партию "Нацкорпус", сформированную на базе батальона "Азов", связывают с Арсеном Аваковым - главой МВД, который близок с нынешним и.о. мэра Игорем Тереховым.

политика заявление Харьков звание Нацкорпус Михаил Добкин

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