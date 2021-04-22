Депутати Київради схвалили зміни до бюджету столиці

Видаткову частину бюджету збільшили майже на 10 млрд гривень

Видаткову частину бюджету збільшили майже на 10 млрд гривень

Фото: з відкритих джерел

Депутати Київської міської ради схвалили зміни до бюджету столиці на 2021 рік та Програми економічного та соціального розвитку міста на 2021-2023 роки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Видаткову частину бюджету міста збільшили майже на 10 млрд гривень - із майже 57,8 млрд грн до 67,1 млрд грн. Дохідна частина бюджету становитиме 60,7 млрд грн (становила майже 60,5 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

Залучити додаткові кошти планують, за рахунок запозичень - це майже 5,5 млрд грн та надходжень за рахунок продажу землі - 338 млн грн.

Найбільше коштів місто спрямує на освіту, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, транспорт та дорожнє господарство, соціальний захист.

Так, на сферу освіти депутати виділили додаткових 748 млн грн. І тепер загальні видатки становлять 25,4 млрд грн.

На охорону здоров’я - 790,5 млн грн. Видатки на цю сферу у 2021 році становитимуть 6,5 млрд грн.

Видатки на транспорт та дорожнє господарство збільшили на 5,5 млрд грн і вони становитимуть 14,2 млрд грн.

На ЖКГ фінансування збільшили на 1,5 млрд грн і тепер його загальна сума буде 5,3 млрд грн.

На соціальний захист киян видатки збільшили майже на 262 млн грн (становитиме 5,3 млрд грн).

На сферу культури видаткова частина зросла на 261 млн грн - до 1,8 млрд грн.

На фізичну культуру і спорт видатки зросли майже на 123 млн - до майже 1,4 млрд грн.

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