Депутаты Киевсовета одобрили изменения в бюджет столицы

Расходную часть бюджета увеличили почти на 10 млрд гривен

Расходную часть бюджета увеличили почти на 10 млрд гривен

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Депутаты Киевского городского совета одобрили изменения в бюджет столицы на 2021 год и Программы экономического и социального развития города на 2021-2023 годы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Расходную часть бюджета города увеличили почти на 10 млрд гривен - из почти 57,8 млрд грн до 67,1 млрд грн. Доходная часть бюджета составит 60,7 млрд грн (составляла почти 60,5 млрд грн)", - говорится в сообщении.

Привлечь дополнительные средства планируют за счет заимствований - это почти 5,5 млрд грн и поступлений за счет продажи земли - 338 млн грн.

Больше всего средств город направит на образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и дорожное хозяйство, социальную защиту.

Так, на сферу образования депутаты выделили дополнительных 748 млн грн. И теперь общие расходы составляют 25,4 млрд грн.

На здравоохранение - 790,5 млн грн. Расходы на эту сферу в 2021 году составят 6,5 млрд грн.

Расходы на транспорт и дорожное хозяйство увеличили на 5,5 млрд грн и они составят 14,2 млрд грн.

На ЖКХ финансирование увеличили на 1,5 млрд грн и теперь его общая сумма будет 5,3 млрд грн.

На социальную защиту киевлян расходы увеличили почти на 262 млн грн (составит 5,3 млрд грн).

На сферу культуры расходная часть выросла на 261 млн грн - до 1,8 млрд грн.

На физическую культуру и спорт расходы выросли почти на 123 млн до почти 1,4 млрд грн.

Напомним, Киевсовет выделит деньги на вакцину от коронавируса, о которой договаривается Кличко.