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21 апреля 2021, 16:16 123

В "Укрзализныце" заявили, что решили проблему с нехваткой дизтоплива

21 апреля 2021, 16:16 123
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Уже достигнуто соглашение с поставщиками о возобновлении поставок топлива
Уже достигнуто соглашение с поставщиками о возобновлении поставок топлива
Фото из открытых источников
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АО "Укрзализныця" решила вопрос о поставках дизельного топлива на ближайший период.

Об этом сообщил и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

По его словам, уже достигнуто соглашение с поставщиками о возобновлении его поставки.

"Сейчас "Укрзализныця" и поставщики горючего согласовывают планы его отгрузки. Поэтому вопрос с дизтопливом на ближайшее время решен", - говорится в сообщении.

В компании уверяют, что "Укрзализныця" проводит работу по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.

"Компания принимает меры для бесперебойного обеспечения необходимого объема горючего на долгую перспективу", - отмечают в УЗ.

Напомним, 19 апреля в "Укрзализныце" заявили о критической нехватке дизтоплива.

Украина Укрзализныця поезд УЗ топливо

 
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