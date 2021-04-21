В "Укрзализныце" заявили, что решили проблему с нехваткой дизтоплива
АО "Укрзализныця" решила вопрос о поставках дизельного топлива на ближайший период.
Об этом сообщил и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.
По его словам, уже достигнуто соглашение с поставщиками о возобновлении его поставки.
"Сейчас "Укрзализныця" и поставщики горючего согласовывают планы его отгрузки. Поэтому вопрос с дизтопливом на ближайшее время решен", - говорится в сообщении.
В компании уверяют, что "Укрзализныця" проводит работу по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.
"Компания принимает меры для бесперебойного обеспечения необходимого объема горючего на долгую перспективу", - отмечают в УЗ.
Напомним, 19 апреля в "Укрзализныце" заявили о критической нехватке дизтоплива.