У Раді є групи впливу на діяльність КСУ - Зеленський

На суд впливали "деякі фінансові групи", які представляли народні депутати

На суд впливали "деякі фінансові групи", які представляли народні депутати

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Верховній Раді є декілька фінансових груп, які впливали на Конституційний суд, але вони вже втрачають свою впливовість. Він додав, що перезавантаження КС ще не відбулось, але "ми на правильному шляху".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Знаємо про деякі фінансові групи, які впливали на КС. Вони представлені також деякими депутатами Ради. Вважаю, що вони втрачають свою впливовість. І КС - це такий стратегічний шлях, деякі судді сильно вдарили по антикорупційній інфраструктурі. Ми все це дуже швидко заблокували потужним кроком. Сьогодні голова КС не може бути на засіданнях, він не допущений", - повідомив Зеленський.

Він додав, що перезавантаження КС ще не відбулось, але "ми на правильному шляху". Всі антикорупційні органи працюють.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Він був призначений суддею КСУ указом Януковича.