Бойовики на Донбасі посилили вербування місцевого населення на військову службу

Окупанти хочуть посилити частини першого і другого армійських корпусів

Окупанти хочуть посилити частини першого і другого армійських корпусів

Фото: з відкритих джерел

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що командування російських окупаційних військ з 20 квітня посилює заходи з вербування місцевого населення на військову службу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає RegioNews.

З 20 квітня командування російських окупаційних військ посилює заходи з вербування місцевого населення на військову службу до з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів", - йдеться у повідомленні.

Так звані "військові комісаріати" окупантів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях зобов’язані протягом десяти днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово.

Крім того, розвідка відзначає, що на Донбасі збільшуються небойові втрати серед особового складу в підрозділах бойовиків. Так, минулого тижня кількість небойових втрат збройних формувань РФ склала: безповоротних - 7, санітарних - 16. Через поширення фейкових повідомлень і безпідставних звинувачень у російських і місцевих ЗМІ, окупанти намагаються перекласти відповідальність за загибель та поранення найманців на Збройні сили України.

Нагадаємо, представники глав держав "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.