Бойовики продовжують обстріли на Донбасі: зафіксовано 6 порушень режиму "тиші"

Бойових втрат серед українських захисників немає

Бойових втрат серед українських захисників немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 19 квітня, було зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Південне – ще й з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріли з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті Пісків противник використав великокаліберні кулемети, підствольні та станкові протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Станом на 7 годину ранку, 20 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Золоте-4 ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню.