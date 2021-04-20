Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя

Это дает возможность начать процедуру экстрадиции

Это дает возможность начать процедуру экстрадиции

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Печерский районный суд города Киева заочно избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителю по делу Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Печерский районный суд Киева избрал бывшим министру внутренних дел Украины и его заместителю меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам превышения власти и служебных полномочий при поставке гранат из Российской Федерации, повлекшее тяжкие последствия, и организации растраты денежных средств МВД Украины в особо крупных размерах на их растаможку", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что решение суда дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции экс-министра и его заместителя.

Их подозревают в организации незаконной поставки в Украину 13 тыс. 406 единиц гранат производства Российской Федерации и в январе 2014 года.

Бывший министр и его заместитель организовали безосновательное таможенное оформление ввозимых гранат и уплату МВД Украины более 1 млн 177 тыс. грн таможенных платежей.

Прокуроры будут обращаться в суд с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования.

Напомним, Зеленский ввел в действие санкции против Захарченко и еще девяти предателей Украины, они были введены 26 февраля решением СНБО.