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Сутки на Донбассе: 5 обстрелов, один украинский военный получил ранение
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17 апреля 2021, 18:31 34

Сутки на Донбассе: 5 обстрелов, один украинский военный получил ранение

17 апреля 2021, 18:31 34
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Оккупанты продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины
Оккупанты продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины
Фото: из открытых источников
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С начала суток в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 5 случаев нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из противотанковой пушки МТ-12. В пригороде населенных пунктов Луганское, Майорск и Водяное, что в Донецкой области, враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации были проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки 15 обстрелов, боевики применили запрещенное вооружение.

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