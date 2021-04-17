Сутки на Донбассе: 5 обстрелов, один украинский военный получил ранение
С начала суток в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 5 случаев нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из противотанковой пушки МТ-12. В пригороде населенных пунктов Луганское, Майорск и Водяное, что в Донецкой области, враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации были проинформированы представители ОБСЕ.
Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки 15 обстрелов, боевики применили запрещенное вооружение.