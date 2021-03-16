У Сумській області вертоліт РФ вторгся у повітряний простір України

Провокація була здійснена у районі зони відповідальності Сумського Прикордонного загону

Провокація була здійснена у районі зони відповідальності Сумського Прикордонного загону

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 16 березня на території Сумської області було зафіксоване вторгнення російського військового вертольоту Мі-8 у повітряний простір України.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, передає RegioNews.

Сьогодні, о 14:05, в районі зони відповідальності Сумського Прикордонного загону ДПС України, (н/п Краснопілля в районі іпт № 452) у повітряний простір України залетів російський гелікоптер Мі-8”, – написав журналіст.

Він додав, що гелікоптер на висоті близько 100 метрів пролетів 50 метрів вглиб української території, розвернувся і залишив повітряний простір нашої держави.

Цю інформацію також Державна прикордонна служба, яка вже направила російській стороні вимогу повідомити обставини, що призвели до порушення.

Наразі очікують на відповідь від прикордонників Росії. У прикордонній службі кажуть, що також негайно проінформували про інцидент всі зацікавлені міністерства та відомства.

Нагадаємо, на Буковині контрабандисти втекли від прикордонників незважаючи на попереджувальні постріли.