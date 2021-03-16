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У Сумській області вертоліт РФ вторгся у повітряний простір України
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16 березня 2021, 18:21 263

У Сумській області вертоліт РФ вторгся у повітряний простір України

16 березня 2021, 18:21 263
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Провокація була здійснена у районі зони відповідальності Сумського Прикордонного загону
Провокація була здійснена у районі зони відповідальності Сумського Прикордонного загону
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 16 березня на території Сумської області було зафіксоване вторгнення російського військового вертольоту Мі-8 у повітряний простір України.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, передає RegioNews.

Сьогодні, о 14:05, в районі зони відповідальності Сумського Прикордонного загону ДПС України, (н/п Краснопілля в районі іпт № 452) у повітряний простір України залетів російський гелікоптер Мі-8”, – написав журналіст.

Він додав, що гелікоптер на висоті близько 100 метрів пролетів 50 метрів вглиб української території, розвернувся і залишив повітряний простір нашої держави.

Цю інформацію також Державна прикордонна служба, яка вже направила російській стороні вимогу повідомити обставини, що призвели до порушення.

Наразі очікують на відповідь від прикордонників Росії. У прикордонній службі кажуть, що також негайно проінформували про інцидент всі зацікавлені міністерства та відомства.

Нагадаємо, на Буковині контрабандисти втекли від прикордонників незважаючи на попереджувальні постріли.

російські військові кордон порушення Сумська область вертоліт

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