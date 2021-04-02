У Кабміні вважають, що посилення санкцій - єдиний варіант змусити РФ припинити агресію

Росії ця війна має стати невигідною, вважають в уряді

Росії ця війна має стати невигідною, вважають в уряді

Фото: з відкритих джерел

На думку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, єдиним варіантом примусити Росію припинити збройну агресію проти України це посилити санкції з боку світових країн.

Як передає RegioNews, про це Резніков сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що поки єдиним варіантом врегулювання ситуації на Донбасі є політико-дипломатичний.

Це посилення режиму санкції з боку всіх країн: і європейських, і Сполучених Штатів і Канади та Австралії, і інших, які підтримують Україну і чітко підтверджують, що вони поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Щоб Російській Федерації ця війна перестала бути вигідною", - заявив він.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, що з початку 2021 року проросійські війська понад 570 разів порушили режим тиші в окупованих районах Донецької і Луганської областей.