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15 апреля 2021, 17:09 231

Арахамия рассказал, как из-за собственной ошибки потерял биткоины на 702 миллиона

15 апреля 2021, 17:09 231
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Сейчас он не имеет біткоїнів
Сейчас он не имеет біткоїнів
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Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, как потерял 400 биткоинов, что по нынешнему курсу составляет почти 702 млн гривен. 

Как пишет RegioNews, об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я же тогда 400 потерял, при старом еще курсе, плохом. Потому что в то время система безопасности биткоина - это одно кодовое слово, которое нужно было знать. Я его не забыл, но на диске стер зашифрованный раздел диска, где оно было записано", - рассказал Арахамия.

По словам нардепа, сейчас у него уже нет биткоинов. Он также не уточнил, когда именно стер важную информацию.

Напомним, украинские чиновники в 2021 году задекларировали 75 млрд гривен в биткоинах.

Также сообщалось, что НАЗК решило проверить чиновников, которые задекларировали криптовалюту.

Украина Давид Арахамия деньги нардепы биткоин

 
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