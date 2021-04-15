Арахамия рассказал, как из-за собственной ошибки потерял биткоины на 702 миллиона
Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, как потерял 400 биткоинов, что по нынешнему курсу составляет почти 702 млн гривен.
Как пишет RegioNews, об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Я же тогда 400 потерял, при старом еще курсе, плохом. Потому что в то время система безопасности биткоина - это одно кодовое слово, которое нужно было знать. Я его не забыл, но на диске стер зашифрованный раздел диска, где оно было записано", - рассказал Арахамия.
По словам нардепа, сейчас у него уже нет биткоинов. Он также не уточнил, когда именно стер важную информацию.
Напомним, украинские чиновники в 2021 году задекларировали 75 млрд гривен в биткоинах.
Также сообщалось, что НАЗК решило проверить чиновников, которые задекларировали криптовалюту.