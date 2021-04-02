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02 квітня 2021, 11:16 101

Тупицький не прийшов до суду, де йому мали обрати запобіжний захід

02 квітня 2021, 11:16 101
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Охорона ексглави КСУ злякалася за його безпеку через мітинг під судом
Охорона ексглави КСУ злякалася за його безпеку через мітинг під судом
Фото: із відкритих джерел
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Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький не прийшов на засідання Печерського районного суду Києва, де йому планували обрати запобіжний захід, аргументуючи це мітингом під будівлею.

Про це повідомляє "Укрінфнорм”, видання Pavlovsky.news, передає RegioNews.

На засідання прийшов адвокат Тупицького Олександр Телешецький, він сказав, що ексглава КСУ готує клопотання щодо перенесення засідання, щоб йому була забезпечена безпека.

Пызныше слідчий суддя Сергій Вовк вирішив перенести засідання на 7 квітня.

Охорона Олександра Тупицького злякалася натовпу під Печерським судом і вирішила, що відсторонений голова КСУ не можна йти на засідання з обрання йому запобіжного заходу... Люди, яких злякалися охоронці Тупицького, прийшли протестувати по іншому судовому засіданні через земельне питання”, - пише Pavlovsky.news.

За інформацією "Укрінформу”, під судом дійсно перебувають майже 170 осіб, вони тримають у руках плакати із надписами щодо захисту землі, скандують "Ганьба" і палять фаєри.

Олександру Тупицькому хочуть обрати запобіжний захід за підозрою в дачі свідомо неправдивих свідчень, поєдниних із штучним створенням доказів захисту і підкупом свідка, щоб той відмовився від дачі показань.

Прокуратура просить суд арештувати Тупицького під заставу в розмірі 45 тисяч гривень, зобов'язати його не виїжджати з населеного пункту, в якому він проживає, носити електронний браслет, здати на зберігання закордонний паспорт, не відвідувати будівлю Конституційного Суду, утриматися від спілкування зі свідками.

Нагадаємо, раніше представник Зеленського заявив, що Тупицький вже не глава КСУ, його розпорядження не дійсні.

підозра кримінальна справа Конституційний суд КСУ Олександр Тупицький

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