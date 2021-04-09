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09 апреля 2021, 16:30 30

Сегодняшнее заседание СНБО отменили: в ОП назвали причину

09 апреля 2021, 16:30 30
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Когда состоится следующее заседание СНБО, неизвестно
Когда состоится следующее заседание СНБО, неизвестно
Фото из открытых источников
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Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 9 апреля, не состоится, поскольку президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов находятся на Донбассе.

Как пишет RegioNews, об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В Офисе президента добавили, что график заседаний СНБО иногда меняется в зависимости от графика главы государства.

Когда состоится следующее заседание СНБО не уточнили.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО на заседании 9 апреля займется конвертационными центрами.

Украина СНБО Офис президента РНБО заседание

 
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