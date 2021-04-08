Ще на одній дільниці округу №87 скасували постанову ОВК про визнання виборів недійсними

За даними ЦВК, в окрузі №87 на довиборах в Раду перемагає кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк

За даними ЦВК, в окрузі №87 на довиборах в Раду перемагає кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк

Фото: із відкритих джерел

Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував постанову ОВК №87 про визнання недійсними виборів на виборчій дільниці №260515 у селі Парище.

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