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08 квітня 2021, 20:45 117

Ще на одній дільниці округу №87 скасували постанову ОВК про визнання виборів недійсними

08 квітня 2021, 20:45 117
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За даними ЦВК, в окрузі №87 на довиборах в Раду перемагає кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк
За даними ЦВК, в окрузі №87 на довиборах в Раду перемагає кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк
Фото: із відкритих джерел
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Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував постанову ОВК №87 про визнання недійсними виборів на виборчій дільниці №260515 у селі Парище.

Про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА", передає RegioNews.

Це вже другий позов про скасування рішення ОВК про визнання виборів на дільниці недійсними, який задовольнив суд", - йдеться в повідомленні.

7 квітня цей же суд повністю задовольнив позовні вимоги, визнавши протиправним і скасувавши постанову окружної виборчої комісії №87 від 2 квітня 2021 р., якою вибори на дільниці №261027 (м. Яремче) визнано недійсними.

Нагадаємо, ЦВК чекає даних від судів для встановлення результатів в округу № 87.

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