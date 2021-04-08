Ще на одній дільниці округу №87 скасували постанову ОВК про визнання виборів недійсними
Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував постанову ОВК №87 про визнання недійсними виборів на виборчій дільниці №260515 у селі Парище.
Про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА", передає RegioNews.
Це вже другий позов про скасування рішення ОВК про визнання виборів на дільниці недійсними, який задовольнив суд", - йдеться в повідомленні.
7 квітня цей же суд повністю задовольнив позовні вимоги, визнавши протиправним і скасувавши постанову окружної виборчої комісії №87 від 2 квітня 2021 р., якою вибори на дільниці №261027 (м. Яремче) визнано недійсними.
Нагадаємо, ЦВК чекає даних від судів для встановлення результатів в округу № 87.
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