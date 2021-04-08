Суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законодавством
Водій заплатить 17 тисяч гривень штрафу
Водій заплатить 17 тисяч гривень штрафу
На Львівщині суд оштрафував на 17 тис. гривень водія за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
Як повідомило видання ZAXID.NET, це перша оприлюднена в реєстрі постанова суду, що була ухвалена на основі нових штрафів, пише RegioNews.
Зазначається, що рішення ухвалив Дрогобицький міськрайонний суд. Водія напідпитку затримали за кермом легкового автомобіля Іж-2126 у смт Меденичі вночі 20 березня. Він погодився пройти перевірку на стан сп’яніння - підтвердилося, що він був п’яним.
На суді водій не заперечував свою провину та визнав, що перед тим, як сісти за кермо, вживав спиртні напої.
Нагадаємо, з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані.
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