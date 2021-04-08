08:56  08 квітня
В Україні за добу майже 500 летальних випадків від COVID-19
11:16  08 квітня
Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт
08:39  08 квітня
Бойовики на Донбасі продовжують обстріли: один з українських захисників вбитий, інший поранений
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2021, 15:29 1463

Суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законодавством

08 квітня 2021, 15:29 1463
Читайте также на русском языке
Водій заплатить 17 тисяч гривень штрафу
Водій заплатить 17 тисяч гривень штрафу
Рixabay
Читайте также
на русском языке

На Львівщині суд оштрафував на 17 тис. гривень водія за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомило видання ZAXID.NET, це перша оприлюднена в реєстрі постанова суду, що була ухвалена на основі нових штрафів, пише RegioNews.

Зазначається, що рішення ухвалив Дрогобицький міськрайонний суд. Водія напідпитку затримали за кермом легкового автомобіля Іж-2126 у смт Меденичі вночі 20 березня. Він погодився пройти перевірку на стан сп’яніння - підтвердилося, що він був п’яним.

На суді водій не заперечував свою провину та визнав, що перед тим, як сісти за кермо, вживав спиртні напої.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані.

суд Україна Львівщина штраф Львівська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram