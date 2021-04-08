Еще на одном участке округа №87 отменили постановление ОИК о признании выборов недействительными

По данным ЦИК, в округе №87 на довыборах в Раду побеждает кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк

По данным ЦИК, в округе №87 на довыборах в Раду побеждает кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк

Фото: из открытых источников

Ивано-Франковский окружной административный суд отменил постановление ОИК №87 о признании недействительными выборов на избирательном участке №260515 в селе Парище.

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