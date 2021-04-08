Еще на одном участке округа №87 отменили постановление ОИК о признании выборов недействительными
Ивано-Франковский окружной административный суд отменил постановление ОИК №87 о признании недействительными выборов на избирательном участке №260515 в селе Парище.
Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА", передает RegioNews.
Это уже второй иск об отмене решения ОИК о признании выборов на участке недействительными, который удовлетворил суд", - говорится в сообщении.
7 апреля этот же суд полностью удовлетворил исковые требования, признав противоправным и отменив постановление окружной избирательной комиссии №87 от 2 апреля 2021 года, которой выборы на участке №261027 (г.. Яремче) признаны недействительными.
Напомним, ЦИК ждет данных от судов для установления результатов в округе №87.
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