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08 апреля 2021, 20:45 103

Еще на одном участке округа №87 отменили постановление ОИК о признании выборов недействительными

08 апреля 2021, 20:45 103
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По данным ЦИК, в округе №87 на довыборах в Раду побеждает кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк
По данным ЦИК, в округе №87 на довыборах в Раду побеждает кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк
Фото: из открытых источников
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Ивано-Франковский окружной административный суд отменил постановление ОИК №87 о признании недействительными выборов на избирательном участке №260515 в селе Парище.

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА", передает RegioNews.

Это уже второй иск об отмене решения ОИК о признании выборов на участке недействительными, который удовлетворил суд", - говорится в сообщении.

7 апреля этот же суд полностью удовлетворил исковые требования, признав противоправным и отменив постановление окружной избирательной комиссии №87 от 2 апреля 2021 года, которой выборы на участке №261027 (г.. Яремче) признаны недействительными.

Напомним, ЦИК ждет данных от судов для установления результатов в округе №87.

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