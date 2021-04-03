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03 квітня 2021, 13:23 46

Кабмін призначив в "Ощадбанк" бізнес-партнера голови ОП Андрія Єрмака

03 квітня 2021, 13:23 46
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Призначення було здійснено за квотою уряду
Призначення було здійснено за квотою уряду
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Кабінет міністрів призначив Розу Тапанову членом Наглядової ради Ощадбанку за квотою уряду.

Як пише RegioNews, відповідне розпорядження опубліковано на урядовому порталі.

Відомо, що Тапанова змінила в наглядовій раді банку Тараса Кириченка, який був звільнений від виконання обов'язків розпорядженням Кабміну 1 квітня.

Роза Тапанова – в. о. генерального директора Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Крім того, вона була керівником і одним із засновників адвокатського об'єднання "Міжнародна юридична компанія", серед засновників та бенефіціарів якої, даними Opendatabot, вказаний глава офісу президента Андрій Єрмак.

Український блогер Олексій Комаха, коментуючи рішення Кабінету міністрів, заявив, що, звільняючи посаду для Тапанової, уряду довелося звільнити Тараса Кириченка, який до цього багато років очолював італійський "Правексбанк".

"Якщо це не кумівство і корупція, то що це?" - обурився блогер.

кабмин назначил в гос Ощадбанк членом набсовета Розу Тапанову бизнес-партнершу главы ОП Андрея Ермака ранее она...

Posted by Aleksey Komakha on Saturday, April 3, 2021

Нагадаємо, раніше Єрмак оприлюднив декларацію. Він зберігає готівкою 153 тисячі доларів і 50 тисяч євро і вказав 1,381 млн гривень коштів, позичених ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп".

Кабмін Україна Андрій Єрмак Офіс президента уряд

 
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