Зеленський 8 квітня прибуде з робочим візитом на Донбас – ЗМІ

Про деталі поїздки глави держави поки нічого не відомо

Про деталі поїздки глави держави поки нічого не відомо

Фото: Офіс президента

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело в Офісі президента, передає RegioNews.

Поїздка на Донбас буде...", - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, що візит Зеленського точно відбудеться, ніякої іншої інформації про поїздку не розголошують.

Припускають, що це може бути пов’язане із концентрацією Російською Федерацією військ біля українських кордонів та загостренням ситуація на фронті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців.

Як повідомлялося, у Кабміні вважають, що посилення санкцій - єдиний варіант змусити РФ припинити агресію. Росії ця війна має стати невигідною, вважають в уряді.