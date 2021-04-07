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07 апреля 2021, 20:55 35

Зеленский 8 апреля прибудет с рабочим визитом на Донбасс - СМИ

07 апреля 2021, 20:55 35
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О деталях поездки главы государства пока ничего не известно
О деталях поездки главы государства пока ничего не известно
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский 8 апреля прибудет с рабочей поездкой на Донбасс.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента, передает RegioNews.

Поездка на Донбасс будет...", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, что визит Зеленского точно состоится, никакой другой информации о поездке не разглашают.

Предполагают, что это может быть связано с концентрацией Российской Федерацией войск возле украинских границ и обострением ситуация на фронте.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.

Как сообщалось, в Кабмине считают, что ужесточение санкций - единственный вариант заставить РФ прекратить агрессию. России эта война должна стать невыгодной, считают в правительстве.

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