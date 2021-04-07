Зеленский 8 апреля прибудет с рабочим визитом на Донбасс - СМИ

О деталях поездки главы государства пока ничего не известно

О деталях поездки главы государства пока ничего не известно

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 8 апреля прибудет с рабочей поездкой на Донбасс.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента, передает RegioNews.

Поездка на Донбасс будет...", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, что визит Зеленского точно состоится, никакой другой информации о поездке не разглашают.

Предполагают, что это может быть связано с концентрацией Российской Федерацией войск возле украинских границ и обострением ситуация на фронте.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.

Как сообщалось, в Кабмине считают, что ужесточение санкций - единственный вариант заставить РФ прекратить агрессию. России эта война должна стать невыгодной, считают в правительстве.