У Тернополі посилили карантин та відправили учнів на віддалене навчання
Область перебуває у "помаранчевій” зоні карантину
Область перебуває у "помаранчевій” зоні карантину
Із 8 квітня у Тернополі міська влада запровадила додаткові обмеження карантину та посилила контроль за їх дотриманням.
Про це повідомляє пресслужба міської Ради Тернополя, передає RegioNews.
Учасники оперативного штабу прийняли рішення з 8 квітня збільшити кількість працівників поліції та інших служб для проведення контролю за дотриманням карантину.
Також міська влада вирішила запровадити посилені заходи контролю за дотриманням заходів карантину, які відповідають "помаранчевому” рівню епіднебезпеки.
8 квітня 2021 року на території Тернопільської громади запроваджуються наступні обмеження:
- заборонена робота розважальних центрів та дитячих ігрових кімнат;
- заборонено проведення всіх масових заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів);
- з 12 квітня учні 5-11 класів, а також учні позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти переходять на дистанційне навчання;
- з 12 квітня закладам громадського харчування заборонено приймати відвідувачів у приміщеннях, дозволено надавати послуги громадського харчування лише на відкритих літніх майданчиках, а також здійснювати адресну доставку замовлень і доставку на винос.
- з 12 квітня дозволяється проведення практичних заняття у майстернях, лабораторіях закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Галицького коледжу ім. В. Чорновола та Тернопільського фахового коледжу ТНПУ ім. І. Пулюя лише групами до 15 учнів;
- усі богослужіння та релігійні обряди дозволяються за умови використання одноразового посуду на вулиці поруч з храмом і при дотриманні дистанції 1,5 метри;
- роботу торгово-розважальних та торговельних центрів дозволено за умови спільного контролю на вході-виході з закладу працівником центру з представником поліції чи Нацгвардії.
Нагадаємо, раніше у Тернопільській області посилили карантинні обмеження.
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