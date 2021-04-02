Правоохоронці затримали терориста "ЛНР”, причетного до вбивства працівника СБУ

Він також підозрюється у підриві мостів та вчиненні диверсій на території України

Він також підозрюється у підриві мостів та вчиненні диверсій на території України

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України на території Дніпропетровської області затримали ватажка терористичного угруповання так званої “ЛНР”, причетного до вбивства працівника СБУ.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

За даними слідства, мешканець тимчасово окупованого Слав’яносербського району у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань бойовиків на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області

Він організував і очолив терористичну групу, яка брала активну участь у бойових діях проти сил АТО. За оперативною інформацією, зловмисники вчиняли особливо тяжкі злочини проти мирного населення регіону, зокрема, незаконно позбавляли волі людей для викупу”, - йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що бойовик очолював блокпост на мосту через річку Сіверський Донець, і пізніше видав наказ його підірвати.

Через деякий час бойовик вирішив залишити терористичне угруповання через конфлікт з ватажками і побоювання за власне життя та повернувся на територію, підконтрольну українській владі. Співробітники СБУ під час спецоперації встановили його місцезнаходження у Дніпропетровській області”, - розповідають українські силовики.

Зловмиснику повідомили про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), ст. 113 (диверсія) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу проросійських агітаторів у чотирьох областях.