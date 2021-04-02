Правоохранители задержали террориста "ЛНР", причастного к убийству сотрудника СБУ

Он также подозревается в подрыве мостов и совершении диверсий на территории Украины

Он также подозревается в подрыве мостов и совершении диверсий на территории Украины

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины на территории Днепропетровской области задержали главаря террористической группировки так называемой "ЛНР", причастного к убийству сотрудника СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По данным следствия, житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области

Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО. По оперативной информации, злоумышленники совершали особо тяжкие преступления против мирного населения региона, в частности, незаконно лишали свободы людей для выкупа", - говорится в сообщении.

Было установлено, что боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец, и позже издал приказ его взорвать.

Через некоторое время боевик решил оставить террористическую группировку из-за конфликта с главарями и опасения за свою жизнь и вернулся на территорию, подконтрольную украинской власти. Сотрудники СБУ в ходе спецоперации установили его местонахождение в Днепропетровской области", - рассказывают украинские силовики.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (диверсия) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов в четырех областях.