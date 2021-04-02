08:41  02 апреля
В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
11:26  02 апреля
В КИУ рассказали, кто из народных депутатов пропустил все голосования Рады в марте
08:11  02 апреля
Обострение на Донбассе: боевики совершили 13 провокаций, двое военных получили ранения
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2021, 15:40 951

Правоохранители задержали террориста "ЛНР", причастного к убийству сотрудника СБУ

02 апреля 2021, 15:40 951
Читайте також українською мовою
Он также подозревается в подрыве мостов и совершении диверсий на территории Украины
Он также подозревается в подрыве мостов и совершении диверсий на территории Украины
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины на территории Днепропетровской области задержали главаря террористической группировки так называемой "ЛНР", причастного к убийству сотрудника СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По данным следствия, житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области

Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО. По оперативной информации, злоумышленники совершали особо тяжкие преступления против мирного населения региона, в частности, незаконно лишали свободы людей для выкупа", - говорится в сообщении.

Было установлено, что боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец, и позже издал приказ его взорвать.

Через некоторое время боевик решил оставить террористическую группировку из-за конфликта с главарями и опасения за свою жизнь и вернулся на территорию, подконтрольную украинской власти. Сотрудники СБУ в ходе спецоперации установили его местонахождение в Днепропетровской области", - рассказывают украинские силовики.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (диверсия) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов в четырех областях.

ЛНР СБУ боевики уголовное дело задержание террорист

Дело рекордной взятки 5 млн долларов передали в суд
02 апреля 2021, 14:55
СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов в четырех областях
02 апреля 2021, 14:11
СБУ разоблачила масштабную мошенническую схему присвоения банковских средств
02 апреля 2021, 14:08
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua