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В КИУ рассказали, кто из народных депутатов пропустил все голосования Рады в марте
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02 апреля 2021, 11:26 49

В КИУ рассказали, кто из народных депутатов пропустил все голосования Рады в марте

02 апреля 2021, 11:26 49
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Большинство из них являются представителями ОПЗЖ
Большинство из них являются представителями ОПЗЖ
Фото: из открытых источников
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Комитет избирателей Украины проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады за март этого года. Всего за месяц состоялось 13 пленарных заседаний ВР, на которых было проведено 592 голосования.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ, передает RegioNews.

7 народных депутатов не проголосовали ни разу за месяц (не нажимали за, против, воздержался). Среди них Тарас Козак, Вадим Рабинович, Сергей Ларин, Владимир Кальцев, Степан Ивахив, Юрий Солод, Олесь Довгий. Также почти не голосовали Антон Яценко Вадим Столар, которые нажали кнопку для голосования только 1 раз за месяц", - говорится в сообщении.

Только один народный депутат Украины принял участие во всех голосованиях Совета в марте - "слуга" Максим Павлюк.

В течение месяца активно голосовали депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности"

В среднем один депутат СН принял участие в 81% голосований Рады, ЕС – в 80% голосований. Ниже результат у депутатов "Голоса" - 76% и ВО "Батькивщина" - 74%. Зато, почти не голосовали в Раде депутаты "Оппозиционной платформы За жизнь", которые нажимали кнопку только в 34% голосований", - рассказали в КИУ.

Напомним, ранее в КИУ сообщили, что Офис президента применяет админресурс на избирательном округе №87.

ВР партия голосование фракция КИУ депутаты

 
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