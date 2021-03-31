Пів мільйона гривень зарплати і скандальний Mercedes: Єрмак оприлюднив декларацію

Він зберігає готівкою 153 тисячі доларів та 50 тисяч євро

Він зберігає готівкою 153 тисячі доларів та 50 тисяч євро

Фото: із відкритих джерел

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вказав у декларації про доходи за 2020 рік 444 тисячі гривень зарплати та автомобіль за 3 мільйони.

Декларація Єрмака оприлюднена на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Також він отримав 1,8 тис. гривень зарплати у ТОВ "Міжнародна правнича компанія”, 10,3 тис. гривень зарплати у тій самій компанії на посаді за сумісництвом, 4,9 тис. гривень зарплати від АО "Міжнародна правнича компанія”, 5 тис. гривень від відчуження цінних паперів та 8,9 тис. гривень страхових виплат.

Він зберігає готівкою 153 тис. доларів та 50 тис. євро і має 226 тис. гривень на банківських рахунках.

Крім того, Єрмак вказав 1,381 млн гривень коштів, позичених ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" та заборгованість цієї компанії за 2 договорами у розмірі 8,314 млн гривень.

Станом на кінець 2020 року глава Офісу президента мав залишок кредиту у розмірі 2,643 млн гривень, який він взяв для придбання квартири.

Минулого року він витратив на придбання автомобіля Mercedes-Benz 2,973 млн гривень і сплатив 106,75 тис. гривень за супутні послуги. Крім того, він потратив 123,9 тис. гривень збору під час набуття права власності на автомобіль.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак придбав за 2 млн 972 тис. 776 грн автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску.

Загалом Керівник Офісу Президента витратив на купівлю авто 3 млн 203 тис. 393 грн. Він додатково витратив на "оплату послуг" 106 тис. 752 грн, та на оплату збору під час придбання права власності на легкові автомобілі - 123 тис. 865 грн.