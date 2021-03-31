Полмиллиона гривен зарплаты и скандальный Mercedes: Ермак обнародовал декларацию

Он хранит наличными 153 тысячи долларов и 50 тысяч евро

Он хранит наличными 153 тысячи долларов и 50 тысяч евро

Фото: из открытых источников

Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак указал в декларации о доходах за 2020 год 444 тысячи гривен зарплаты и автомобиль за 3 миллиона.

Декларация Ермака обнародована на сайте НАПК, передает RegioNews.

Также он получил 1,8 тыс. гривен зарплаты в ООО "Международная юридическая компания", 10,3 тыс. зарплаты в той же компании на должности по совместительству, 4,9 тыс. гривен зарплаты АО "Международная юридическая компания", 5 тыс. гривен от отчуждения ценных бумаг и 8,9 тыс. гривен страховых выплат.

Он хранит наличными 153 тыс. долларов и 50 тыс. евро и имеет 226 тыс. гривен на банковских счетах.

Кроме того, Ермак указал 1,381 млн гривен средств, одолженных ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" и задолженность этой компании по 2 договорам в размере 8,314 млн гривен.

По состоянию на конец 2020 года глава Офиса президента имел остаток кредита в размере 2,643 млн гривен, который он взял для приобретения квартиры.

В прошлом году он потратил на приобретение автомобиля Mercedes-Benz 2,973 млн гривен и уплатил 106,75 тыс. гривен за сопутствующие услуги. Кроме того, он потратил 123,9 тыс. гривен сбора при приобретении права собственности на автомобиль.

Напомним, 22 марта сообщалось, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак приобрел за 2 млн 972 тыс. 776 грн автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска.

В общем Руководитель Офиса Президента потратил на покупку авто 3 млн 203 тыс. 393 грн. Он дополнительно потратил на "оплату услуг" 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.