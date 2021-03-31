10 часов и семь автомобилей: Дубинский подал декларацию о доходах

В январе 2020 года он приобрел авто стоимостью более миллиона гривен

В январе 2020 года он приобрел авто стоимостью более миллиона гривен

Фото: из открытых источников

Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа" из-за санкций США, в своей декларации за 2020 год указал 374 тыс. грн зарплаты от выполнения обязанностей нардепа и 627 тыс. грн роялти от канала "1+1".

Декларация Дубинского обнародована на сайте НАПК, передает RegioNews.

Кроме того, от вклада в банке он получил 125 тыс. грн процентов. Народный депутат владеет квартирой в Киеве площадью 149 м2, гаражом площадью 77,2 м2 и девятью земельными участками, общая площадь которых составляет 7,99 тыс. кв м.

В декларации он указал два дачных дома в Киевской области и нежилое помещение площадью 22 м2. Александр Дубинский имеет в собственности 5 паркомест в столице.

У него указана коллекция из 10 люксовых часов и три единицы охотничьего оружия. Александр Дубинский задекларировал семь автомобилей, два из которых стоят более миллиона гривен.

Депутат хранит 100 тыс. евро и более 281 тыс. долл. наличными, еще более 100 тыс. грн и 105 тыс. долл. - на счетах в банке.

В январе 2020 года Дубинский приобрел автомобиль стоимостью 1,15 млн грн., вероятно это Cadillac Escalade.

Напомним, ранее Дубинский обвинил Офис президента в попытке вмешательства в дела США.