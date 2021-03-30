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30 березня 2021, 17:54 65

Разумков пояснив, чому не підтримав санкції РНБО проти 19 компаній-надрокористувачів

30 березня 2021, 17:54 65
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Ці санкції були введені проти 19 компаній
Ці санкції були введені проти 19 компаній
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Спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, чому не голосував 19 березня на засіданні РНБО за введення санкцій на 19 компаній, які мають ліцензії на розробку надр.

Про це він повідомив "Страні", пише RegioNews.

"Я брав участь у голосуванні - утримався. Під час цього голосування було багато дискусій навколо введення санкцій на ці компанії. Моя позиція простежується і серед інших голосувань. Я дотримуюся того, що все, що стосується громадян інших країн: Російської Федерації, інших країн, стовоно яких вводилися санкції РНБО. Або навіть до держави було ухвалено рішення РНБО, потім затверджено указом президента", - повідомив він.

Разумков також заявив, що "щодо своїх громадян, ми повинні рухатися іншим способом" - як це передбачає чинне українське законодавство

"Тут йшлося про те, що кінцевий бенефіціар цих компаній — громадяни РФ. Якщо це так, то моя позиція: такі санкції потрібно було вводити на фізичну особу громадянина РФ. Тоді це б повністю відповідало закону про санкції", — повідомив Разумков.

Нагадаємо, 19 березня Рада нацбезпеки ввела санкції стосовно 19 компаній за користування надрами. Також РНБО ініціювала аудит всіх дозволів на надрокористування, які видавалися від 1994 року.

санкції РНБО РНБО спікер Дмитро Разумков

 
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