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30 марта 2021, 17:54 86

Разумков объяснил, почему не поддержал санкции СНБО против 19 компаний-недропользователей

30 марта 2021, 17:54 86
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Эти санкции были введены против 19 компаний
Эти санкции были введены против 19 компаний
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Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, почему не голосовал 19 марта на заседании СНБО за введение санкций на 19 компаний, которые имеют лицензии на разработку недр.

Об этом он сообщил "Стране”, пишет RegioNews.

"Я принимал участие в голосовании — удержался. Во время этого голосования было много дискуссий вокруг введения санкций на эти компании. Моя позиция прослеживается и среди других голосований. Я придерживаюсь того, что все, что относится к гражданам других стран: Российской Федерации, других стран, по отношению к которым вводились санкции СНБО. Или даже к государству было принято решение СНБО, потом утверждено указом президента", - сообщил он.

Разумков также заявил, что "насчёт своих граждан, мы должны двигаться другим способом" - как это предусматривает действующее украинское законодательство

"Здесь речь шла о том, что конечный бенефициар этих компаний — граждани РФ. Если это так, то моя позиция: такие санкции нужно было вводить на физическое лицо гражданина РФ. Тогда это бы полностью соответствовало закону о санкциях”, — сообщил Разумков.

Напомним, 19 марта Совет нацбезопасности ввел санкции в отношении 19 компаний по пользованию недрами. Также СНБО инициировал аудит всех разрешений на недропользование, которые выдавались от 1994 года.

санкции СНБО РНБО спикер Дмитрий Разумков

 
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