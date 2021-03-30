Мільйон доларів, автопарк і вертоліт: мер Дніпра подав декларацію

За минулий рік Філатов отримав 368 615 гривень зарплати

За минулий рік Філатов отримав 368 615 гривень зарплати

Фото: із відкритих джерел

Мер Дніпра Борис Філатов у своїй щорічній декларації вказав, що має у власності мільйон доларів готівкою, сім автомобілів преміум-класу і вертоліт.

Про це повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає RegioNews.

Він також у Дніпрі має квартиру площею 279, 6 кв.м., його дружина Марина Філатова має квартиру в Києві площею 212,5 кв.м, а також квартиру в Дніпрі.

На Філатова записано житловий площею 1 395 кв. м., який знаходиться в селі Підгороднє. Його дружина має дві земельні ділянки площею 1378 і 442 кв.м, а мер Борис Філатов має чотири земельні ділянки.

Він задекларував 10 паркувальних місць і автомобілі Mercedes S600L 2012, Jaguar XJS Convert 1989, Mercedes-Benz 200 1969, Dodge RAM 2008. Також міському голові належать два мотоцикли Triumph Scrambler 2006 і Honda XR250 1999.

У дружини чиновника є Porsche Panamera 2012, Porsche Cayenne 2008, Porsche Carrera 911 2007. У декларації вказаний гідроцикл, вертоліт Eurocopter AS350B2 2007 і парусно-моторне судно "Русич".

Філатов володіє акціями в "Тернопільобленерго", ВАТ "ІВП "Енергія", "Львівобленерго", "Полтаваоблнерго", "Чернігівобленерго", ВАТ "Обленергодобича".

За минулий рік Філатов отримав 368 615 гривень зарплати, від надання приміщень в оренду заробив майже 994 тисячі гривень гривень. Його дружина від зайняття підприємницькою діяльністю заробила 926,3 тисяч гривень за минулий рік і від надання майна в оренду — 660 тисяч гривень.

Від публічного акціонерного товариства "Енергія" Філатов отримав 9 513 913 гривень дивідендів. У мера Дніпра готівкою зберігається 990 тисяч гривень, понад 1 млн доларів, на банківському рахунку він тримає 114 608 гривень.

Нагадаємо, Аваков задекларував три квартири, майже 700 тисяч зарплати й жодного авто.