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30 березня 2021, 16:59 3

Мер Тернополя Надал задекларував квартири, будинок і мільйони готівкою

30 березня 2021, 16:59 3
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За минулий рік він отримав майже 900 000 гривень заробітної плати
За минулий рік він отримав майже 900 000 гривень заробітної плати
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Міський голова Тернополя Сергій Надал подав щорічну декларацію. Згідно з документом, у нього та його сім'ї є кілька квартир і розкішний будинок.

Декларація опублікована в Єдиному реєстрі, пише RegioNews.

В ній Надал вказав дві квартири в Тернополі площею 58,70 і 61,20 квадратних метрів відповідно, дві земельні ділянки майже на 4 гектари в Тернопільському районі, а також будинок на 400 квадратних метрів у Байківцях Тернопільської області.

За минулий рік він отримав майже 900 000 гривень заробітної плати та майже 2 000 гривень відсотків за вкладом. Його дружина, яка займається бізнесом, заробила понад 2 млн гривень.

Готівкою сім'я Надала зберігає 40 000 євро, 83 000 доларів, 950 000 гривень. На рахунках в банку у мера Тернополя ще понад 300 000 гривень.

Нагадаємо, раніше мер Львова опублікував декларацію про доходи.

Україна мер декларацїї Тернопіль Декларація

 
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