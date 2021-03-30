Миллион долларов, автопарк и вертолет: мэр Днепра подал декларацию

За прошлый год Филатов получил 368 615 гривен зарплаты

За прошлый год Филатов получил 368 615 гривен зарплаты

Фото: из открытых источников

Мэр Днепра Борис Филатов в своей ежегодной декларации указал, что имеет в собственности миллион долларов наличными, семь автомобилей премиум-класса и вертолет.

Об этом сообщается на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает RegioNews.

Он также в Днепре имеет квартиру площадью 279, 6 кв.м., его жена Марина Филатова имеет квартиру в Киеве площадью 212,5 кв.м, а также квартиру в Днепре.

На Филатова записан жилой дом площадью 1395 кв. м., который находится в селе Подгороднее. Его жена имеет два земельных участка площадью 1378 и 442 кв.м, а мэр Борис Филатов имеет четыре земельных участка.

Он задекларировал 10 парковочных мест и автомобили Mercedes S600L 2012, Jaguar XJS Convert 1989, Mercedes-Benz 200 1969, Dodge RAM 2008 Также мэру принадлежат два мотоцикла Triumph Scrambler 2006 и Honda XR250 1999.

У жены чиновника есть Porsche Panamera 2012, Porsche Cayenne 2008, Porsche Carrera 911 2007. В декларации указан гидроцикл, вертолет Eurocopter AS350B2 2007 и парусно-моторное судно "Русич".

Филатов владеет акциями в "Тернопольоблэнерго", ОАО "ИПП" Энергия", "Львовоблэнерго", "Полтаваоблнерго", "Черниговоблэнерго", ОАО "Обленергодобича".

За прошлый год Филатов получил 368 615 гривен зарплаты, от предоставления помещений в аренду заработал почти 994 тысяч гривен гривен. Его жена от занятия предпринимательской деятельностью заработала 926 300 гривен за прошлый год и от предоставления имущества в аренду - 660 тысяч гривен.

От публичного акционерного общества "Энергия" Филатов получил 9 513 913 гривен дивидендов. У мэра Днепра наличными сохраняется 990 000 гривен, более 1 млн долларов, на банковском счете он держит 114 608 гривен.

Напомним, Аваков задекларировал три квартиры, почти 700 тысяч зарплаты и ни одного авто.