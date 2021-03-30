Довибори у Раду: Вірастюк випереджає опонентів на понад 800 голосів

У Центрвиборчкомі порахували вже 67% бюлетенів

У Центрвиборчкомі порахували вже 67% бюлетенів

Фото: з відкритих джерел

На довиборах до Верховної Ради на одномандатному окрузі №87 в Івано-Франківській області поки що перше місце займає кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Далі за ним слідує "свободівець" Руслан Кошулинський та Олександр Шевченко від партії "За майбутнє".

Як передає RegioNews, про це свідчать дані, опубліковані ЦВК.

За останніми даними, Вірастюка підтримали 31,30% виборців (10496 голосів). Одразу за ним йде висуванець ВО "Свобода" Руслан Кошулинський - його підтримали 28,8% виборців (9686 голосів).

Третє місце посідає Олександр Шевченко, у якого 28,73% голосів виборців.

Явка на виборах в окрузі склала 35,05%.

Нагадаємо, "Слуги народу" хочуть перерахувати голоси на 87 окрузі: у чому причина. У партії планують і далі стежити за цифрами та боротися за кожен голос.