На 87-му окрузі в Івано-Франківській області опрацьовано досі менше 50% протоколів
Поки лідирує Вірастюк
Поки лідирує Вірастюк
У «Слуг народу» впевнені у перемозі свого кандидата.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.
Василь Вірастюк поки перемагає з 32,23% голосів при 47% оброблених бюлетенів.
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений у перемозі Вірастюка.
Комісія взяла паузу після 12 годин роботи, скоро продовжать роботу, - заявив Корнієнко на брифінгу.
У той же час, за даними паралельного підрахунку голосів штабів кандидата від "За майбутнє" Олександра Шевченка і кандидата від "Свободи" Кошулинського зі 100% дільниць перемагає з невеликою перевагою Шевченко.
Як повідомлялося, "Слуги народу" хочуть перерахувати голоси на 87 окрузі: у чому причина. У партії планують і далі стежити за цифрами і боротися за кожен голос.
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