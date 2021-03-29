10:39  29 березня
Питання виборів мера Харкова включили до порядку денного Ради
10:01  29 березня
У Києві жорстоко вбили громадського активіста
18:09  29 березня
Бойовики двічі обстріляли українські позиції біля Світлодарська - штаб
UA | RU
UA | RU
29 березня 2021, 20:11 10

На 87-му окрузі в Івано-Франківській області опрацьовано досі менше 50% протоколів

29 березня 2021, 20:11 10
Читайте также на русском языке
Поки лідирує Вірастюк
Поки лідирує Вірастюк
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У «Слуг народу» впевнені у перемозі свого кандидата.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Василь Вірастюк поки перемагає з 32,23% голосів при 47% оброблених бюлетенів.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений у перемозі Вірастюка.

Комісія взяла паузу після 12 годин роботи, скоро продовжать роботу, - заявив Корнієнко на брифінгу.

У той же час, за даними паралельного підрахунку голосів штабів кандидата від "За майбутнє" Олександра Шевченка і кандидата від "Свободи" Кошулинського зі 100% дільниць перемагає з невеликою перевагою Шевченко.

Як повідомлялося, "Слуги народу" хочуть перерахувати голоси на 87 окрузі: у чому причина. У партії планують і далі стежити за цифрами і боротися за кожен голос.

вибори Івано-Франківська область Верховна Рада Василь Вірастюк Слуга народа ЦВК

Голова Одеської облради очолив місцеву організацію "Слуги народу”
29 березня 2021, 16:44
Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині - ЦВК
29 березня 2021, 13:01
Довибори в Раду: Стало відомо, хто лідирує на округах в Івано-Франківській та Донецькій областях
29 березня 2021, 10:38
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Випробування Баранова: як мер Бердянська потрапив до політичного пекла
Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua