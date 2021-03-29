На 87-му окрузі в Івано-Франківській області опрацьовано досі менше 50% протоколів

Поки лідирує Вірастюк

Поки лідирує Вірастюк

Фото з відкритих джерел

У «Слуг народу» впевнені у перемозі свого кандидата.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Василь Вірастюк поки перемагає з 32,23% голосів при 47% оброблених бюлетенів.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений у перемозі Вірастюка.

Комісія взяла паузу після 12 годин роботи, скоро продовжать роботу, - заявив Корнієнко на брифінгу.

У той же час, за даними паралельного підрахунку голосів штабів кандидата від "За майбутнє" Олександра Шевченка і кандидата від "Свободи" Кошулинського зі 100% дільниць перемагає з невеликою перевагою Шевченко.

Як повідомлялося, "Слуги народу" хочуть перерахувати голоси на 87 окрузі: у чому причина. У партії планують і далі стежити за цифрами і боротися за кожен голос.