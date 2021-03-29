Довибори в Раду: Стало відомо, хто лідирує на округах в Івано-Франківській та Донецькій областях
На округах в Івано-Франківській та Донецькій областях лідирують «слуга народу» Василь Вірастюк і представник партії «Порядок» Андрій Аксьонов.
Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм-канал PavlovskyNews.
Повідомляється, що в 87 окрузі вже оброблено 30% протоколів і поки з показником в 33,8% голосів виборців виграє "слуга народу" Василь Вірастюк. Далі в списку "свободівець" Руслан Кошулинський - 28,2% і Олександр Шевченко – 27,3% голосів.
"У свою чергу в 50 окрузі Донецької області опрацьовано 89% протоколів. Там впевнену перемогу здобув представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов. У нього 65% голосів", - йдеться в повідомленні.
На другому місці слід висуванець Партії Шарія" Валентин Рибін. Фігурантка справи про вбивство журналіста Шеремета – Юлія Кузьменко – поки набрала 6,5% голосів.
Нагадаємо, 28 березня у Донецькій та Івано-Франківській областях відбувалися довибори в Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів беруть 32 кандидати.