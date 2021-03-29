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29 марта 2021, 20:11 10

На 87-м округе в Ивано-Франковской области обработано до сих пор менее 50% протоколов

29 марта 2021, 20:11 10
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Пока лидирует Вирастюк
Пока лидирует Вирастюк
Фото из открытых источников
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В «Слуге народа» уверены в победе своего кандидата.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

Василий Вирастюк пока побеждает с 32,23% голосов при 47% обработанных бюллетеней.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверен в победе Вирастюка.

Комиссия взяла паузу после 12 часов работы, скоро продолжат работу, - заявил Корниенко на брифинге.

В то же время по данным параллельного подсчета голосов штабов кандидата от "За майбутне" Александра Шевченко и кандидата от "Свободы" Кошулинского со 100% участков побеждает с небольшим перевесом Шевченко.

Как сообщалось, "Слуги народа" хотят пересчитать голоса на 87 округе: в чем причина. В партии планируют и дальше следить за цифрами и бороться за каждый голос.

выборы Ивано-Франковская область Верховная Рада Василий Вирастюк Слуга народа ЦИК

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