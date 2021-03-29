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29 марта 2021, 14:32 1215

"Слуги народа" хотят пересчитать голоса на 87 округе: в чем причина

29 марта 2021, 14:32 1215
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В партии планируют и дальше следить за цифрами и бороться за каждый голос
В партии планируют и дальше следить за цифрами и бороться за каждый голос
Фото из открытых источников
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Партия "Слуга народа" намерена инициировать пересчет голосов на некоторых избирательных участках в Ивано-Франковской области, где 28 марта по 87-ому округу проходили довыборы в Раду.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в комментарии "Стране", передает RegioNews.

"Все эти соревнования цифрами экзитполов, параллельных подсчетов, которые вчера не сходились ни у кого. Это уже история прошлой ночи. А сейчас история ЦИК и деятельности Окружной избирательной комиссии, которая устанавливает результаты. Они установили результат по 40% участков — Вирастюк приблизительно на 5% опережает Кошулинского и Шевченко", — сказал Корниенко.

По его словам, в "Слуге народа" планируют и дальше следить за цифрами и бороться за каждый голос.

"Мы будем инициировать пересчет по некоторым участкам и акты составлять, также по некоторым избирательным участкам будем обжаловать результат. Точно есть массив актов зафиксированных нарушений. А там уже победит самый сильный, но я за победу своего кандидата, конечно", — сообщил Корниенко.

Отметим, что, согласно сайту ЦИК, Вирастюк опережает оппонентов на 7%.

Напомним, 28 марта в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходили довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.

выборы Украина Слуга народа Александр Корниенко Василий Вирастюк

 
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