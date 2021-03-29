10:39  29 березня
Питання виборів мера Харкова включили до порядку денного Ради
10:01  29 березня
У Києві жорстоко вбили громадського активіста
08:11  29 березня
Загострення на Донбасі: бойовики 10 разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
29 березня 2021, 11:12 11

У чотирьох областях за добу не зробили жодного щеплення від COVID-19

29 березня 2021, 11:12 11
Читайте также на русском языке
Найбільше людей у неділю вакцинували у Харківській та Полтавській областях
Найбільше людей у неділю вакцинували у Харківській та Полтавській областях
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби, 28 березня в Україні вакцинували від COVID-19 1585 осіб, у чотирьох регіонах не зробили жодного щеплення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Найбільше щеплень у неділю зробили в Харківській (230), Полтавській (190), Івано-Франківській (175), Херсонській (140) і Житомирській (120) областях.

У Києві та в Київській області зробили по 20 щеплень, таку ж кількість ампул вакцини використали на Волині. По 30 людей отримали вакцину в Миколаївській та Сумській областях.

У Кіровоградській області вакцинували 10 осіб. Жодного щеплення за добу не зробили у Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях.

Від 24 лютого, коли Україна отримала першу партію вакцини, щеплення від коронавірусу зробили 198 464 людини.

Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 364 104 особи.

Нагадаємо, в Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19.

коронавірус вакцина МОЗ Максим Степанов вакцинація

Українцям зарахують допомогу з безробіття на карантині до страхового стажу
29 березня 2021, 10:57
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19
29 березня 2021, 09:16
У Рівному з 29 березня запроваджують жорсткі карантинні обмеження
28 березня 2021, 13:50
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Випробування Баранова: як мер Бердянська потрапив до політичного пекла
Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua