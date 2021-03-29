У чотирьох областях за добу не зробили жодного щеплення від COVID-19
Упродовж минулої доби, 28 березня в Україні вакцинували від COVID-19 1585 осіб, у чотирьох регіонах не зробили жодного щеплення.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
Найбільше щеплень у неділю зробили в Харківській (230), Полтавській (190), Івано-Франківській (175), Херсонській (140) і Житомирській (120) областях.
У Києві та в Київській області зробили по 20 щеплень, таку ж кількість ампул вакцини використали на Волині. По 30 людей отримали вакцину в Миколаївській та Сумській областях.
У Кіровоградській області вакцинували 10 осіб. Жодного щеплення за добу не зробили у Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях.
Від 24 лютого, коли Україна отримала першу партію вакцини, щеплення від коронавірусу зробили 198 464 людини.
Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 364 104 особи.
Нагадаємо, в Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19.