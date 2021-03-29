У чотирьох областях за добу не зробили жодного щеплення від COVID-19

Найбільше людей у неділю вакцинували у Харківській та Полтавській областях

Найбільше людей у неділю вакцинували у Харківській та Полтавській областях

Фото: із відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 28 березня в Україні вакцинували від COVID-19 1585 осіб, у чотирьох регіонах не зробили жодного щеплення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Найбільше щеплень у неділю зробили в Харківській (230), Полтавській (190), Івано-Франківській (175), Херсонській (140) і Житомирській (120) областях.

У Києві та в Київській області зробили по 20 щеплень, таку ж кількість ампул вакцини використали на Волині. По 30 людей отримали вакцину в Миколаївській та Сумській областях.

У Кіровоградській області вакцинували 10 осіб. Жодного щеплення за добу не зробили у Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях.

Від 24 лютого, коли Україна отримала першу партію вакцини, щеплення від коронавірусу зробили 198 464 людини.

Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 364 104 особи.

Нагадаємо, в Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19.