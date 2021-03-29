В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19

Найбільше нових заражень виявили у Львівській та Харківській областях

Найбільше нових заражень виявили у Львівській та Харківській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 28 березня COVID-19 зафіксували 8346 осіб, зафіксовано 178 летальних випадків, госпіталізували 3129 хворих, 2875 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

8346 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 29 березня. Серед захворілих - 344 дитини і 140 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Було здійснено тестувань за добу - 39 732 (в тому числі методом ПЛР - 24 404, методом ІФА - 5631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 9697).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях, у Києві (402).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 652 409 осіб;

одужало - 1 303 500 осіб;

летальних результатів - 32 132;

проведено ПЛР-тестів - 8 007 427.

Нагадаємо, раніше в Україні виявили 11 932 нових випадків коронавірусу.