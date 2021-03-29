10:39  29 березня
Питання виборів мера Харкова включили до порядку денного Ради
10:01  29 березня
У Києві жорстоко вбили громадського активіста
08:11  29 березня
Загострення на Донбасі: бойовики 10 разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
29 березня 2021, 08:32 311

Опубліковано дані екзит-полу на довиборах у Раду на Донеччині

29 березня 2021, 08:32 311
Читайте также на русском языке
Кандидат від "Євросолідарності" набирає лише 6,8% голосів
Кандидат від "Євросолідарності" набирає лише 6,8% голосів
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Згідно з даними екзит-полу, першість на довиборах у Верховну Раду на 50 окрузі, що у Донецькій області тримає мер міста Добропілля Андрій Аксьонов, який балотувався від партії "Порядок". Він перемагає з великою перевагою.

Про це передає RegioNews, про це повідомили "Новини Донбасу" з посиланням на екзит-пол, оголошений на місцевому телеканалі "Орбіта".

За даними екзит-полу, в Аксьонова 65,5% голосів виборців, які прийшли на дільниці 28 березня. Найближчим його суперником є адвокат Валентин Рибін, який балотувався від Партії Шарія". У нього 14,8% голосів.

Кандидат від "Євросолідарності" Юлія Кузьменко набрала 6,8% голосів.

Нагадаємо, 28 березня у Донецькій та Івано-Франківській областях проходили довибори у Раду.

Також повідомлялось, що явка на довиборах в Раду станом на 12 годину складає менше 10%. Згодом стало відомо, що явка на обох округах різко зросла.

вибори голосування Донецька область Кандидат бюлетень

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Випробування Баранова: як мер Бердянська потрапив до політичного пекла
Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram