Опубліковано дані екзит-полу на довиборах у Раду на Донеччині

Кандидат від "Євросолідарності" набирає лише 6,8% голосів

Кандидат від "Євросолідарності" набирає лише 6,8% голосів

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними екзит-полу, першість на довиборах у Верховну Раду на 50 окрузі, що у Донецькій області тримає мер міста Добропілля Андрій Аксьонов, який балотувався від партії "Порядок". Він перемагає з великою перевагою.

Про це передає RegioNews, про це повідомили "Новини Донбасу" з посиланням на екзит-пол, оголошений на місцевому телеканалі "Орбіта".

За даними екзит-полу, в Аксьонова 65,5% голосів виборців, які прийшли на дільниці 28 березня. Найближчим його суперником є адвокат Валентин Рибін, який балотувався від Партії Шарія". У нього 14,8% голосів.

Кандидат від "Євросолідарності" Юлія Кузьменко набрала 6,8% голосів.

Нагадаємо, 28 березня у Донецькій та Івано-Франківській областях проходили довибори у Раду.

Також повідомлялось, що явка на довиборах в Раду станом на 12 годину складає менше 10%. Згодом стало відомо, що явка на обох округах різко зросла.