Опубликованы данные экзит-пола на довыборах в Раду на Донбассе

Кандидат от "Евросолидарности" набирает лишь 6,8% голосов

Кандидат от "Евросолидарности" набирает лишь 6,8% голосов

Фото: из открытых источников

Согласно данным экзит-пола, первенство на довыборах в Верховную Раду на 50 округе, что в Донецкой области держит мэр города Доброполья Андрей Аксенов, который баллотировался от партии "Порядок". Он побеждает с большим преимуществом.

Об этом передает RegioNews, об этом сообщили "Новости Донбасса" со ссылкой на экзит-пол, объявленный на местном телеканале "Орбита".

По данным экзит-пола, у Аксенова 65,5% голосов избирателей, пришедших на участки 28 марта. Ближайшим его конкурентом является адвокат Валентин Рыбин, который баллотировался от Партии Шария". У него 14,8% голосов.

Кандидат от "Евросолидарности" Юлия Кузьменко набрала 6,8% голосов.

Напомним, в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.

Также сообщалось, что явка на довыборах в Раду по состоянию на 12 часов составляет менее 10%. Позже стало известно, что явка на обоих округах резко выросла.