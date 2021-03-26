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26 марта 2021, 18:46 140

Стефанишина задекларировала 1 млн грн доходов за 2020 год

26 марта 2021, 18:46 140
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Ее зарплата за этот период вдвое меньше дохода от предпринимательской деятельности
Ее зарплата за этот период вдвое меньше дохода от предпринимательской деятельности
Фото из открытых источников
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина указала 1 млн 61 тыс. 430 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый реестр деклараций НАЗК.

В частности, заработная плата вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной составляла 369 тыс. 30 грн, а доход от предпринимательской деятельности, которой она занималась до назначения на должность в правительстве - 692 тыс. 400 грн.

Она владеет квартирой (76,1 кв. м) в Одессе, земельным участком (1 тыс. кв. м) в Одесской области и еще 50% двух квартир (105,9 и 38,9 кв. м) в Одессе, а также пользуется квартирой (74 кв. м) в Киеве.

Кроме того, она владеет автомобилем Toyota RAV4 2009 года выпуска.

Как сообщалось, вицепремьер Резников задекларировал свыше 10 миллионов грн зарплаты. Он также имеет три машины, багги и квадроцикл.

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