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25 марта 2021, 12:39 97

В Черновцах сменили главу областной организации политической партии "Слуга народа", - СМИ

25 марта 2021, 12:39 97
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Вместо Виталия Другановского областную парторганизацию возглавила Елена Лыс
Вместо Виталия Другановского областную парторганизацию возглавила Елена Лыс
Фото Черновицкий проминь
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Черновицкая областная организация партии «Слуга народа» провела собрание и избрала руководителем народную депутатку Елену Лыс.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкий проминь.

С сегодняшнего дня председателем Черновицкого областного отделения политической партии "Слуга народа" стала депутат Верховной рады Елена Лыс. Она была избрана вместо Виталия Другановского на внеочередном собрании Черновицкой областной организации "Слуга народа".

Сам Виталий Другановский на собрание не явился, сообщив, что через час после собрания у него сессия – он депутат Черновицкого горсовета.

Глава партии рекомендовал избрать председателем областной организации меня. Поэтому собрались депутаты в составе 13 человек на собрание, Виталий Другановский был уведомлен, сегодня утром я звонила, собрание было на 9 часов, но он сказал, что у него сессия горсовета на 10 часов, поэтому он не будет присутствовать. Меня избрали на следующие 2 года председателем областного отделения, - сообщила Елена Лыс.

Виталий Другановский возглавлял Черновицкую областную организацию партии "Слуга народа" от 2018 года.

Как сообщалось, Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию "Слуги Народа" - пресс-служба. Решение было принято на собрании облпарторганизации.

Слуга народа партия Черновицкая область руководитель нардеп

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