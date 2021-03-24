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24 марта 2021, 20:57 2528

На выборах ректора университета Шевченко победил Владимир Бугров

24 марта 2021, 20:57 2528
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Он получил почти 75% голосов
Он получил почти 75% голосов
Фото: из открытых источников
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На выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко одержал победу проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на избирательную комиссию университета, передает RegioNews.

Владимир Бугров победил на выборах ректора университета. За него проголосовали 1944 избирателей - это 74,31% от общей явки", - рассказали в комиссии.

За его оппонента, профессора кафедры финансов КНУ Александра Рожко проголосовали 535 избирателей, что составляет 20,45%.

Общая явка избирателей составила 2616 человек, то есть 63,2% от заявленного количества 4139 человека", - добавили в избиркоме КНУ.

Согласно действующему законодательству, полномочия ректора передаются около месяца. Нынешний и. о. ректора университета Леонид Губерский был назначен на должность 29 октября 2015 года, по состоянию на сегодня его полномочия закончились.

Напомним, ранее сообщалось, что на выборах ректора НАУ победил "экс-регионал" и кум Табачника Луцкий.

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