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20 березня 2021, 11:14 36

Майно та акції "Мотор Січі" арештовано - рішення суду

20 березня 2021, 11:14 36
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Майно передано АРМА
Майно передано АРМА
Фото: УНІАН
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Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення накласти арешт на акції та майно АТ "Мотор Січ". Майно передано АРМА.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, в СБУ повідомили, що компанія продовжить свою роботу.

СБУ здійснює досудові розслідування щодо "Мотор Січі" за двома напрямами.

  • за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).
  • за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

Нагадаємо,12 березня законопроект про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати Раді найближчими тижнями. Відповідний законопроект про націоналізацію підприємства ще розробляється.

Україна кримінал СБУ арешт Мотор Січ

 
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