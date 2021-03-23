11:40  23 березня
Дніпро посилює карантин: коли і що заборонено
11:59  23 березня
Працівники театрів виступили за звільнення голови Харківської ОДА
08:11  23 березня
На Донбасі фіксують грубі порушення з боку бойовиків: за добу режим "тиші" порушено 5 разів
UA | RU
UA | RU
23 березня 2021, 12:34 4

Місцеві ради в Україні після виборів оновилися більш ніж на 70%, - ОПОРА

23 березня 2021, 12:34 4
Читайте также на русском языке
Там також зауважили, що конкуренція на виборах міських голів була значною
Там також зауважили, що конкуренція на виборах міських голів була значною
Фото: Укрінформ
Читайте также
на русском языке

Місцеві ради в Україні після чергових місцевих виборів у жовтні минулого року оновилися на понад 70%.

Про це заявила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Місцеві ради в цілому оновилися більш ніж на 70%, тому ми маємо нове місцеве самоврядування з новими обличчями", - зазначила вона,

Також Айвазовська зауважила, що конкуренція на виборах міських голів була значною, і за результатами виборів є 43% міст, де розрив між кандидатом, який переміг, і наступним був 20%, а також 22% міст, де розрив був 5% і менше.

Нагадаємо, раніше в ОПОРІ заявили, що у міські та обласні ради змогли переобратися близько 30% депутатів.

вибори Україна статистика Місцеві вибори ОПОРА

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua