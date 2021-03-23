Місцеві ради в Україні після виборів оновилися більш ніж на 70%, - ОПОРА
Там також зауважили, що конкуренція на виборах міських голів була значною
Там також зауважили, що конкуренція на виборах міських голів була значною
Місцеві ради в Україні після чергових місцевих виборів у жовтні минулого року оновилися на понад 70%.
Про це заявила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Місцеві ради в цілому оновилися більш ніж на 70%, тому ми маємо нове місцеве самоврядування з новими обличчями", - зазначила вона,
Також Айвазовська зауважила, що конкуренція на виборах міських голів була значною, і за результатами виборів є 43% міст, де розрив між кандидатом, який переміг, і наступним був 20%, а також 22% міст, де розрив був 5% і менше.
Нагадаємо, раніше в ОПОРІ заявили, що у міські та обласні ради змогли переобратися близько 30% депутатів.
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